Загальний показник доходів "гірників" становить 2 мільярди 178 мільйонів гривень, податків до бюджетів усіх рівнів було сплачено 421 мільйон 983 тисячі, йдеться у річному звіті клубу.

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На продажі та оренді футболістів Шахтар заробив 622 млн, дохід від УЄФА (подолали 2 раунди кваліфікації ЛЧ, брали участь у груповому етапі) й ФІФА становив 1 млрд 164 млн. На комерційній діяльності (спонсорство, ТБ-права, продаж квитків тощо) вдалось заробити 392 мільйони.

Для порівняння: за кампанію 2020/21 донецький клуб заробив всього на 106 мільйонів гривень більше, ніж у минулому сезоні, а також сплатив на 75 млн більше податків.

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