Динамо стало партнером UNITED24 – кияни профінансують відновлення зруйнованої росіянами лікарні
Київське Динамо вирішило, як розпорядиться заробленими під час благодійного турне коштами.
Динамо та фандрейзингова платформа UNITED24 домовились про співпрацю, повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Кривбас з благородною місією розпочав продаж квитків на прийдешній матч УПЛ
Кияни перерахують 250 тисяч фунтів стерлінгів, зібраних під час 15 благодійних матчів, на відновлення зруйнованої росіянами частини Чернігівської міської лікарні №3. Ремонту, зокрема, потребує відділення рентгенології. Попри пошкодження, медзаклад продовжує працювати.
Під час підписання меморандуму були присутні перший віцепрезидент Динамо Віталій Сівков, директор з розвитку киян Максим Радуцький, голкіпер Георгій Бущан, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
До слова, UNITED24 – ініційована Володимиром Зеленським фандрейзингова платформа, де збирають пожертви на підтримку України. За п'ять місяців вдалось зібрати понад 190 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн.
"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона