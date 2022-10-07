Київське Динамо вирішило, як розпорядиться заробленими під час благодійного турне коштами.

Динамо і UNITED24 домовились про співпрацю / Сайт киян

Динамо та фандрейзингова платформа UNITED24 домовились про співпрацю, повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Кияни перерахують 250 тисяч фунтів стерлінгів, зібраних під час 15 благодійних матчів, на відновлення зруйнованої росіянами частини Чернігівської міської лікарні №3. Ремонту, зокрема, потребує відділення рентгенології. Попри пошкодження, медзаклад продовжує працювати.

Під час підписання меморандуму були присутні перший віцепрезидент Динамо Віталій Сівков, директор з розвитку киян Максим Радуцький, голкіпер Георгій Бущан, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До слова, UNITED24 – ініційована Володимиром Зеленським фандрейзингова платформа, де збирають пожертви на підтримку України. За п'ять місяців вдалось зібрати понад 190 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн.

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