Шахтар відреагував на можливий запуск Суперліги після резонансного рішення суду ЄС
Шахтар прокоментував можливий запуск Суперліги як альтернативу нинішньому формату єврокубків.
"Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) бере до уваги рішення Європейського Суду у справі Європейської Суперліги, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.
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Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через ECA (Асоціація європейських клубів – прим.) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", – поділився Шахтар на своєму офіційному сайті.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА програли справу в суді ЄС щодо накладання санкцій за організацію та участь у Суперлізі. Через це знову поновились розмови щодо запуску турніру замість уже звичних єврокубків (або ж паралельно з ними).
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