"Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) бере до уваги рішення Європейського Суду у справі Європейської Суперліги, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.

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Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через ECA (Асоціація європейських клубів – прим.) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", – поділився Шахтар на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА програли справу в суді ЄС щодо накладання санкцій за організацію та участь у Суперлізі. Через це знову поновились розмови щодо запуску турніру замість уже звичних єврокубків (або ж паралельно з ними).

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