"Футбольный клуб Шахтер (Донецк) принимает во внимание решение Европейского Суда по делу Европейской Суперлиги, которое никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги.

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Как клуб, мы на 100% стремимся работать через ECA (Ассоциация европейских клубов - прим.) вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно достичь только благодаря тесному партнерству ECA с УЕФА", – поделился Шахтер на своем официальном сайте.

Напомним, УЕФА и ФИФА проиграли дело в суде ЕС о наложении санкций за организацию и участие в Суперлиге. Поэтому снова возобновились разговоры о запуске турнира вместо уже привычных еврокубков (или параллельно с ними).

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