Шахтер отреагировал на возможный запуск Суперлиги после резонансного решения суда ЕС
Шахтер прокомментировал возможный запуск Суперлиги как альтернативу нынешнему формату еврокубков.
"Футбольный клуб Шахтер (Донецк) принимает во внимание решение Европейского Суда по делу Европейской Суперлиги, которое никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги.
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Как клуб, мы на 100% стремимся работать через ECA (Ассоциация европейских клубов - прим.) вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно достичь только благодаря тесному партнерству ECA с УЕФА", – поделился Шахтер на своем официальном сайте.
Напомним, УЕФА и ФИФА проиграли дело в суде ЕС о наложении санкций за организацию и участие в Суперлиге. Поэтому снова возобновились разговоры о запуске турнира вместо уже привычных еврокубков (или параллельно с ними).
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