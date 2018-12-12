"Шахтар, вам тут не раді" – вболівальники вивісили банер на матчі з Ліоном

На матчі Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном вболівальники вивісили неприємний банер на адресу "гірників".

На одному з центральних секторів НСК Олімпійського, де відбувається матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном, був розміщений банер з текстом: "Шахтар, вам тут не раді".

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Крім того, початок матчу було відкладено на кілька хвилин через вболівальників, які почали кидати піротехніку на поле стадіону. Головний арбітр дав свисток про початок гри, коли дим розвіявся.

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Нагадаємо, Шахтар грає проти Ліона у Києві через введення у Харкові воєнного стану. Цей матч стане вирішальним для "гірників" у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.