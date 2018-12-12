Шахтар – Ліон: Срна підтримав "гірників" перед матчем

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна вірить у сили Шахтаря в матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

Колишній капітан "гірників" даріо Срна на своїй офіційній сторінці в Інстаграм підтримав свою колишню команду. "Більше, ніж фінал. Вірю в команду", – написав хорват на картинці з анонсом поєдинку.

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Нагадаємо, Шахтар зіграє з Ліоном в рамках 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цей матч стане вирішальним для "гірників". Поєдинок відбудеться сьогодні, 12 грудня, початок – о 22:00.

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Нагадаємо, Даріо Срна виступав за Шахтар впродовж 15 років – з 2003 по 2018 рік. Також хорват був капітаном донечан з 2007 року. Зараз Срна виступає за італійський Кальярі.