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Шахтар – Ліон: Срна підтримав "гірників" перед матчем

21:34 206 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Срна підтримав "гірників" перед матчем
Даріо Срна в Шахтарі / Соцмережі

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна вірить у сили Шахтаря в матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

Колишній капітан "гірників" даріо Срна на своїй офіційній сторінці в Інстаграм підтримав свою колишню команду. "Більше, ніж фінал. Вірю в команду", – написав хорват на картинці з анонсом поєдинку.

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Нагадаємо, Шахтар зіграє з Ліоном в рамках 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цей матч стане вирішальним для "гірників". Поєдинок відбудеться сьогодні, 12 грудня, початок – о 22:00.

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Нагадаємо, Даріо Срна виступав за Шахтар впродовж 15 років – з 2003 по 2018 рік. Також хорват був капітаном донечан з 2007 року. Зараз Срна виступає за італійський Кальярі.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар

live 42'
1 : 0
Ліон
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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Даріо Срна Даріо Срна
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