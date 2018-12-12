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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19

20:50 14585 Читать на русском
Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19
Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу 12.12.2018 – ЛЧ 2018/19

Шахтар приймає Ліон у 6-у турі Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Ліон на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. По суті, це гра вихід у плей-офф ЛЧ. Ліон до звітної зустрічі набрав 7 очок і повинен не програти, щоб вийти в 1/8 фіналу. Шахтар влаштує тільки перемога – тоді заповітна путівка дістанеться саме чемпіонам України. Заочно французи ведуть боротьбу з Ман Сіті за перше місце у групі F – для цього їм потрібно перемогти в Києві і чекати поразки англійців у паралельному матчі. Крім цього, команда Паулу Фонсеки ризикує втратити нинішнє 3-є місце і прохід у Лігу Європи в разі своєї поразки і перемоги Хоффенхайма в Манчестері.

Шахтар – Ліон: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі – Марлос, Степаненко, Майкон, Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс

Ліон: Лопеш – Тете, Марсело, Денайєр, Марсал, Менді – Тусар, Ауар – Фекір (к) – Траоре, Депай

Шахтар – Ліон: стартові склади на матч Ліги чемпіонів 2018/19

Шахтар – Ліон: анонс матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар

live 42'
1 : 0
Ліон
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