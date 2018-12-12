Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19

Шахтар приймає Ліон у 6-у турі Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Ліон на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. По суті, це гра вихід у плей-офф ЛЧ. Ліон до звітної зустрічі набрав 7 очок і повинен не програти, щоб вийти в 1/8 фіналу. Шахтар влаштує тільки перемога – тоді заповітна путівка дістанеться саме чемпіонам України. Заочно французи ведуть боротьбу з Ман Сіті за перше місце у групі F – для цього їм потрібно перемогти в Києві і чекати поразки англійців у паралельному матчі. Крім цього, команда Паулу Фонсеки ризикує втратити нинішнє 3-є місце і прохід у Лігу Європи в разі своєї поразки і перемоги Хоффенхайма в Манчестері.

Шахтар – Ліон: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі – Марлос, Степаненко, Майкон, Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс

Ліон: Лопеш – Тете, Марсело, Денайєр, Марсал, Менді – Тусар, Ауар – Фекір (к) – Траоре, Депай

Шахтар – Ліон: стартові склади на матч Ліги чемпіонів 2018/19 #ShakhtarOL La compo pic.twitter.com/nWmld9a2Bk — Olympique Lyonnais (@OL) 12 грудня 2018 р.

Шахтар – Ліон: анонс матчу Ліги чемпіонів