Шахтер в группе смерти Лиги чемпионов – вполне реальный вариант: особенности корзин для жеребьевки

Донецкий Шахтер имеет немалые шансы сыграть в группе смерти ЛЧ 2018/19. Лига чемпионов с нового сезона может быть еще интереснее для украинского зрителя.

УЕФА наконец-то договорился с украинскими каналами о трансляции матчей Лиги чемпионов, а "Футбол 24" решил проверить, кто же из грандов может выйти на представителей Украины в главном еврокубковом турнире. Напомним, Динамо не прошло Аякс в матчах за выход в групповой этап и вынуждено будет сыграть в Лиге Европы.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Где, Шахтер, где?

Уже известно большинство участников группового этапа, а именно 29 клубов. Шахтер в их числе с 12-м общим рейтингом, так что команда Паулу Фонсеки точно никуда не денется из корзины №2 при жеребьевке. Компанию чемпионам Украины составляют топ-клубы. С этими командами донецкий клуб никак не сыграет в группе, и слава Богу, скажут его болельщики (в порядке клубного рейтинга от самого высокого до самого низкого):

Боруссия Дортмунд

Порту

Манчестер Юнайтед

Бенфика Лиссабон (если пройдет ПАОК, в ином случае ее место получит Ливерпуль)

Наполи Неаполь

Тоттенхэм Лондон

Рома Рим

Корзина посева №1 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Здесь триумфаторы предыдущего сезона еврокубковых турниров, а также чемпионы первых 6-и стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Реал Мадрид (как действующий победитель)

Атлетико Мадрид (победитель Лиги Европы)

Барселона (чемпион Испании)

Бавария (чемпион Германии)

Манчестер Сити (чемпион Англии)

Ювентус Турин (чемпион Италии)

ПСЖ Париж (чемпион Франции)

Локомотив Москва (чемпион России)

Корзина посева №3 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Здесь могло оказаться киевское Динамо и сюда же может опуститься... финалист последнего розыгрыша. Если бы Ливерпуль победил в Киеве Реал, то ждал бы жеребьевки в первой корзине. А так приходится мириться с ролью эдакого андердога. Хотя, если посмотреть на соперников из второй корзины, которые могут достаться команде Юргена Клоппа, то для Салаха и компании еще не все так страшно. С МЮ и Тоттенхэмом "красные" не сыграют, ведь представителей одной страны разводят при жеребьевке группового этапа. Поэтому хуже всех выглядит Рома, с которой Ливерпуль едва не упустил преимущество в 3 гола в полуфинале Лиги чемпионов. Итак, какие команды представлены в 3-й корзине в порядке, определенном клубным рейтингом:

Ливерпуль (если Бенфика пробьется в групповой этап)

Шальке Гельзенкирхен

Лион

Монако

Зальцбург (если пройдет Црвену Звезду)

Аякс Амстердам

ЦСКА Москва

ПСВ (если пройдет БАТЭ)

Корзина посева №4 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Валенсия

Виктория Пльзень

Брюгге

Галатасарай Стамбул

Янг Бойз Берн

Интер Милан

Хоффенхайм

АЕК Афины

Итак, получается, что Шахтер может оказаться в одной группе с участниками киевского финала Лиги чемпионов Ливерпулем и Реалом, а также миланским Интером, который провел очень мощную трансферную кампанию этого лета. Ничего себе компания, не так ли? Французские Лион или Монако, немецкий Шальке Коноплянки – еще одни не самые легкие конкуренты. Тот же Аякс показал себя крутым коллективом.

Валенсия и Хоффенхайм из последней корзины – также не дай Бог каждому. Из первой корзины вообще нет удобных оппонентов. Разве что Локомотив, но с российскими клубами украинские не могут встретиться из-за напряженной ситуации между странами и обусловленными этим правилами УЕФА.

Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 30 августа в 19:00 по Киеву.