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Аякс – Динамо: Денисов підтвердив, що телеканали "Футбол" покажуть обидва матчі

16:10 719 Читать на русском
Аякс – Динамо: Денисов підтвердив, що телеканали "Футбол" покажуть обидва матчі
Олександр Денисов / соцмережі

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов підтвердив інформацію, що поєдинки київського Динамо та амстердамського Аякса в плей-офф раунді Ліги чемпіонів покажуть саме вони.

Директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов підтвердив Футбол 24, що вони транслюватимуть матчі київського Динамо проти Аяксу у вирішальному раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

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"Так, це відповідає дійсності. Все інше ми прокоментуємо пізніше", – сказав він.

Як відомо, канали "Футбол" та "Медіа Група Україна" поки офіційно не підтверджували та не коментували цю інформацію, проте у телепрограмі на сайті каналів "Футбол 1/2" вказано, що матч Аякс-Динамо буде транслюватися на каналі "Футбол 2" 22 серпня о 21:45. Також в ефірі буде традиційна програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка почнеться о 21:00 та продовжиться після завершення матчу о 23:55.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
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5
дн
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год
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