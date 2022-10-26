"Помаранчево-чорні" достроково гарантували собі путівку у весняну стадію Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Дивіться відео гола і огляд матчу Селтік U-19 – Шахтар U-19 (0:1).

У першому таймі Селтік був ближчим до забитого м'яча. Шотландська команда не реалізувала пенальті – Адам Брукс пробив невдало. У ще одному епізоді Денис Твардовський невпевнено відбив м'яч, але кіпера Шахтаря підстрахувала поперечина.

Шахтар U-19 вийшов у плей-офф Юнацької ЛЧ, здобувши перемогу над Селтіком U-19

По перерві підопічні Оскара Ратулутри таки забили. Владислав Погорілий у падінні замкнув пас Андрія Булези. Цей гол став єдиним у матчі. 0:1 – Шахтар U-19 гарантував собі друге місце і участь у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА. У "гірників" 9 очок. Реал набрав 13 балів і гарантовано фінішує першим.