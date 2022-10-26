"Оранжево-черные" досрочно гарантировали себе путевку в весеннюю стадию Юношеской лиги УЕФА 2022/23. Смотрите видео гола и обзор матча Селтик U-19 – Шахтер U-19 (0:1).

В первом тайме Селтик был ближе к забитому мячу. Шотландская команда не реализовала пенальти – Адам Брукс пробил неудачно. В еще одном эпизоде ​​Денис Твардовский неуверенно отразил мяч, но кипера Шахтера подстраховала перекладина.

Шахтер U-19 вышел в плей-офф Юношеской ЛЧ, одержав победу над Селтиком U-19

После перерыва подопечные Оскара Ратулутры таки забили. Владислав Погорелый в падении замкнул пас Андрея Булезы. Этот гол стал единственным в матче. 0:1 – Шахтер U-19 гарантировал себе второе место и участие в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА. У "горняков" 9 очков. Реал набрал 13 баллов и гарантированно финиширует первым.