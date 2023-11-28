Шахтар U-19 і Антверпен U-19 грають у 5 турі Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар U-19 – Антверпен U-19 стартував о 13:00 за київським часом. Поєдинок Юнацької ліги УЄФА пройде у містечку Нордерштедт (передмістя Гамбурга) на стадіоні Едмунд-Пламбек.

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Команда Олексія Бєліка ще зберігає теоретичні шанси на вихід у плей-офф. "Гірники" після 4-х турів набрали 3 очки і посідають третє місце групи H. Барселона має 12 балів, у Порту 9, Антверпен не набрав жодного очка і втратив шанси на вихід з групи.

Поєдинок першого кола у Бельгії завершився з рахунком 2:1 на користь Шахтаря U-19. Після гри стався скандал – гравець "гірників" Олександр Роспутько втік з розташування команди і опинився у Росії.

У юнацькому чемпіонаті України Шахтар U-19 посідає друге місце, відстаючи від Динамо на 1 бал з матчем у запасі. У Бельгії чемпіонату U-19 не проводять – юнацьку команду Антверпена формували спеціально для участі в молодіжній ЛЧ.

Де дивитися матч Шахтар U-19 – Антверпен U-19? Онлайн-трансляція гри доступна на офіційному сайті "гірників", а також у клубному додатку.

Стартові склади:

Шахтар U-19: Барченко – Дрозд, Башмарін, Данковський, Огарков – Яновіч – Ющенко, Лосенко, Цуканов, Гармаш – Ломага.

Антверпен U-19: Девалкенер – Рендерс, Ельмазхад, Алу, Гілкенс – Куртенс, Хореманс, Верстратен – Хамдауї, Вандеплас, Тейпенс.

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