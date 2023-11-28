Шахтер U-19 и Антверпен U-19 играют в 5 туре Юношеской лиги УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер U-19 – Антверпен U-19 стартует в 13.00 по киевскому времени. Поединок юношеской лиги УЕФА пройдет в городке Нордерштедт (пригород Гамбурга) на стадионе Эдмунд-Пламбек.

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Команда Алексея Белика еще сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. "Горняки" после 4-х туров набрали 3 очка и занимают третье место группы H. Барселона имеет 12 баллов, у Порту 9, Антверпен не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход из группы.

Поединок первого круга в Бельгии завершился со счетом 2:1 в пользу Шахтера U-19. После игры произошел скандал – игрок "горняков" Александр Роспутько сбежал из расположения команды и оказался в России.

В юношеском чемпионате Украины Шахтер U-19 занимает второе место, отставая от Динамо на 1 балл с матчем в запасе. В Бельгии чемпионат U-19 не проводят – юношескую команду Антверпена формировали специально для участия в молодежной ЛЧ.

Где смотреть матч Шахтер U-19 – Антверпен U-19? Онлайн-трансляция игры доступна на официальном сайте "горняков", а также в клубном приложении.

Стартовые составы:

Шахтер U-19: Барченко – Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков – Янович – Ющенко, Лосенко, Цуканов, Гармаш – Ломага.

Антверпен U-19: Девалкенер – Рендерс, Эльмазхад, Алу, Гилкенс – Куртенс, Хореманс, Верстратен – Хамдауи, Вандеплас, Тейпенс.

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