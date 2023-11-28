Юнацька ліга УЄФА 2023/24. Група H, 5 тур

Шахтар U-19 – Антверпен U-19 – 3:1

Голи: Ющенко, 7, Ельмазхад, 70 (авт), Савін, 84 – Вандеплас, 61

Вилучення: Ельмазхад, 90+6

Шахтар U-19 (стартовий склад): Барченко – Дрозд, Башмарін, Данковський, Огарков – Яновіч – Ющенко, Лосенко, Цуканов, Гармаш – Ломага.

Команда Олексія Бєліка у випадку перемоги ще зберігала теоретичні шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Принаймні, до завершення матчу Барселони і Порту, який стартує сьогодні в 17:00. "Гірники" після 4-х турів набрали 3 очки і посідали третє місце групи H. Щоб продовжувати сподіватися на другу позицію, Шахтарю потрібно було вигравати. Матч Шахтар U-19 – Антверпен U-19 стартував о 13:00 за київським часом. Поєдинок Юнацької ліги УЄФА пройшов у містечку Нордерштедт (передмістя Гамбурга) на стадіоні Едмунд-Пламбек.

Шахтар U-19 – Антверпен U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Поєдинок між цими командами у Бельгії завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Саме після тієї гри трапився сумнозвісний скандал з Олександром Роспутьком, який не придумав нічого кращого, окрім втечі з Шахтаря до Росії. Той матч проти Антверпена U-19 став для нього останнім – клуб розірвав контракт із футболістом-невдахою.

Поєдинок розпочався за сценарієм Шахтаря, який реалізував перший же момент. На 7-й хвилині Огарков прострілив з лівого флангу у штрафний, а Олександр Ющенко встиг першим до м'яча і відкрив рахунок. Антверпен мав супершанс, щоб відігратися, але удар з лінії воротарського був неточним. Ближче до середини тайму бельгійці перехопили ініціативу і знову могли забивати. Денис Барченко врятував "гірників" після провалу на лівому фланзі захисту і удару в площину. "Гірники" відповіли дальнім ударом Гармаша, який не склав проблем для воротаря.

На 39-й хвилині після фейлу кіпера Антверпена м'яч вдруге влетів у сітку, але арбітр не зарахував взяття воріт. У підсумку, не надто насичений подіями перший тайм завершився мінімальною перевагою підопічних Бєліка – 1:0. Хоча останні хвилини знову були за бельгійцями.

На початку другої половини класний момент був у Івана Лосенка, який пробив у дотик з лінії штрафного. Девалкенер знову був на місці. А на 61-й хвилині "гірники" отримали гол у свої ворота. Жахлива обрізка в обороні призвела до виходу Вандепласа сам на сам. Нападник не схибив. 1:1. Ющенко майже одразу міг вивести Шахтар вперед – кіпер потягнув його удар зі штрафного.

Втім, Шахтар таки знайшов у собі сили забити другий гол. Щоправда, допоміг суперник. Сметана подав кутовий, а Ельмазхад зрізав м'яч у сітку власних воріт. На 84-й все стало зрозуміло. Класна атака українців завершилася голом Савіна. 3:1 – друга перемога Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА.

Шахтар U-19 набрав 6 очок і залишився на третьому місці групи H. Шанси на плей-офф ще були, однак згодом Барселона розгромно програла Порту та зняла всі питання. У португальців та іспанців по 12 очок, тому Шахтар втратив всі варіантів пройти далі. Гра з Порту в останньому турі стала формальністю.

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