Шахтар U-19 – Селтік U-19 – 2:1 – відео голів та огляд матчу
17:24 - Читать на русском
Шахтар втримав перемогу над однолітками із Селтіка (2:1) в рамках 2-го туру групового етапу Юнацької ЛЧ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
завершено
25’ Олександр Ющенко
55’ Ділан Корр
Адам Брукс 75’
25’ Олександр Ющенко
55’ Ділан Корр
75’ Адам Брукс
Шахтар U-19 блискуче розпочав виступ у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА, здобувши дві перемоги у двох стартових турах. Слідом за РБ Лейпциг не зміг стримати донеччан і Селтік.
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"Кельти" виявилися не готовими до подач з флангів. Перший гол у ворота шотландців прийшов з ігрової ситуації, а другий – після кутового. Зрештою, Селтік також забив у схожому стилі, але Шахтарю вистачило сил довести справу до перемоги.
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