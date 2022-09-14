Шахтар втримав перемогу над однолітками із Селтіка (2:1) в рамках 2-го туру групового етапу Юнацької ЛЧ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар U-19 блискуче розпочав виступ у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА, здобувши дві перемоги у двох стартових турах. Слідом за РБ Лейпциг не зміг стримати донеччан і Селтік.

Шахтар U-19 здобув другу поспіль перемогу в Юнацькій лізі УЄФА, перегравши Селтік – "гірники" вийшли у лідери групи

"Кельти" виявилися не готовими до подач з флангів. Перший гол у ворота шотландців прийшов з ігрової ситуації, а другий – після кутового. Зрештою, Селтік також забив у схожому стилі, але Шахтарю вистачило сил довести справу до перемоги.