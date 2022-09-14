Шахтар U-19 блискуче розпочав виступ у новому сезоні Юнацької ліги, здобувши перемогу над РБ Лейпциг U-19. Підопічні Оскара Ратулутри працювали в дуже швидкому темпі, переїхавши німецьких однолітків, а Булеза ще й забив гол-шедевр. Від домашки з Селтіком U-19 очікували не менш переконливої звитяги.

Юні "гірники" провели неоднозначний перший тайм. З одного боку, шотландці створили відчутні проблеми на старті зустрічі, нав'язавши велику кількість єдиноборств, а Брукс на 19-й хвилині навіть виходив на рандеву з Твардовським – втім, переграти голкіпера під гострим кутом Адаму не вдалося. На 20-й же хвилині Твардовський потягнув сильний удар Девідсона у дальній кут.

З іншого боку, футбол Шахтаря U-19 подобався більше, а по ходу гри "помаранчево-чорні" набирали оберти. Вони працювали у високій інтенсивності, виходили з-під пресингу через пас низом і класно комбінували на чужій половині. На 24-й хвилині такий футбол приніс штрафний, з якого Лосенко пробив над поперечкою. На 25-й же донеччани святкували взяття воріт: Погорілий обігрався з Лосенком на і прострілив з лівого флангу на 11 метрів, а Ющенко замкнув точним ударом – 1:0!

Після цього гра дещо вирівнялась. Підопічні Оскара Ратулутри виглядали цікавіше, але на 39-й хвилині вони ледь не пропустили внаслідок прострілу з лівого флангу. Перехопити його ніхто не зміг, але й Рокко пробив повз порожній ближній кут. Пронесло. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму Шахтарю U-19 вдалося подвоїти свою перевагу внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Лосенко. М'яч влучив у Ділана Корра й влетів від нього у сітку – 2:0! Ще за дві хвилини Лосенко ледь не повторив перший гол Шведа Лейпцигу, обікравши голкіпера й покотивши м'яч у порожні ворота з дистанції, однак Андерсон встиг вибити сферу з лінії.

В останні півгодини Селтік U-19 відчутно додав у активності. Особливо небезпечно виглядав Брукс, який на 62-й хвилині класно вистрілив у дев'ятку. Твардовський парирував. Шахтар U-19 поступово сідав на власну третину поля, а Оскару Ратулутрі через травму ще й довелося знімати з гри Ющенка. Від пропущеного гола це не врятувало – на 75-й хвилині Букс замкнув подачу Саммерса з кутового. 2:1.

"Кельти" продовжили тиск, але чогось цікавішого за вривання Брукса у штрафний та зіткнення з Твардовським на 90-й хвилині шотландці не створили. "Гірники" ж ще й кілька разів підчатували суперника на контратаках – втім, завершення шкутильгало. Зрештою, команда втримала свою перевагу. Шахтар U-19 святкує другу перемогу поспіль і виходить у лідери групи F.

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