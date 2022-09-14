Шахтер удержал победу над сверстниками из Селтика (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Юношеской ЛЧ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шахтер U-19 блестяще начал выступления в новом сезоне Юношеской лиги УЕФА, одержав две победы в двух стартовых турах. Вслед за РБ Лейпциг не смог сдержать дончан и Селтик.

Шахтер U-19 одержал вторую победу подряд в Юношеской лиге УЕФА, переиграв Селтик – "горняки" вышли в лидеры группы

"Кельты" оказались не готовыми к подачам с флангов. Первый гол в ворота шотландцев пришел из игровой ситуации, а второй – после углового. В конце концов, Селтик также забил в похожем стиле, но Шахтеру хватило сил довести дело до победы.