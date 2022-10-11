Реал U-19 впевнено здолав Шахтар U-19 у 4 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Після поразки в Мадриді з рахунком 1:6 юнаки "помаранчево-чорних" сподівалися на реванш у Польщі, але не склалося.

Реал Мадрид U-19 вдруге розгромив Шахтар U-19, збільшивши відрив від "гірників" у Юнацькій ЛЧ

В середині першого тайму Перес Паласіос вивів іспанців уперед після невдалого виносу м'яча "гірниками". Перед тим стійка врятувала Шахтар від пропущеного м'яча. Цей гол став єдиним до перерви, а в другій половині гри Реал U-19 забив ще двічі.

Спершу Хіменес замкнув дальню стійку, а наприкінці гри Герреро реалізував вихід віч-на-віч із Твардовським, поставивши крапку в матчі в переможному для "бланкос" поєдинку.

0:3 – Реал U-19 набрав 10 очок і відірвався від Шахтаря U-19 на 4 пункти. "Гірники" поки що тримаються на другій позиції групи F Юнацької ліги УЄФА.