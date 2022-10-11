Реал U-19 уверенно одолел Шахтер U-19 в 4 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

После поражения в Мадриде со счетом 1:6 юноши "оранжево-черных" надеялись на реванш в Польше, но не сложилось.

Реал Мадрид U-19 во второй раз разгромил Шахтер U-19, увеличив отрыв от "горняков" в Юношеской ЛЧ

В середине первого тайма Перес Паласиос вывел испанцев вперед после неудачного выноса мяча "горняками". Перед тем стойка спасла Шахтер от пропущенного мяча. Этот гол стал единственным до перерыва, а во второй половине игры Реал U-19 забил еще дважды.

Сначала Хименес замкнул дальнюю штангу, а в конце игры Герреро реализовал выход один на один с Твардовским, поставив точку в матче в победном для "бланкос" поединке.

0:3 – Реал U-19 набрал 10 очков и оторвался от Шахтера U-19 на 4 пункта. "Горняки" пока держатся на второй позиции группы F Юношеской лиги УЕФА.