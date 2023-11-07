Шахтар U-19 і Барселона U-19 грають у 4-му турі Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар U-19 – Барселона U-19 стартував о 13:00 за київським часом. Поєдинок 4-го туру Юнацької ліги УЄФА 2023/24 проходить на стадіоні Едмунд-Пламбек у містечку Нордерштедт – передмісті Гамбурга.

Після трьох турів Юнацької ліги УЄФА команда Олексія Бєліка набрала 3 очки і посідає третє місце групи H. У Барселони 9 очок – якщо каталонці обіграють "гірників", то гарантують собі мінімум друге місце і вихід у плей-офф. Шахтарю теж потрібна перемога, адже Порту ввечері може відірватися ще більше, якщо здолає Антверпен.

Поєдинок між цими командами в Іспанії завершився з рахунком 2:0 на користь Барселони. Молодь Шахтаря мала чимало моментів, щоб забити, однак програла і змушена набирати очки зараз, щоб розраховувати на продовження боротьби за вихід з групи.

Де дивитися матч Шахтар U-19 – Барселона U-19 онлайн? Пряма трансляція гри доступна на офіційному сайті Шахтаря, а також у клубному додатку FC Shakhtar.

Стартові склади:

Шахтар U-19: Кравець – Дрозд, Башмарін, Огарков, Шелекета – Лосенко, Бундаш – Ющенко, Цуканов, Глущенко – Сметана.

Барселона U-19: Якобішвілі – Фарре Міро, Коспо, Домінгес, Наварро – Фернандес, Еспарт, Муньйос – Кальдеро, Ферреньйо, Родрігес.

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