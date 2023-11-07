Шахтер U-19 и Барселона U-19 играют в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер U-19 – Барселона U-19 стартует в 13:00 по киевскому времени. Поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА 2023/24 проходит на стадионе Эдмунд-Пламбек в городке Нордерштедт – пригороде Гамбурга.

После трех туров Юношеской лиги УЕФА команда Алексея Белика набрала 3 очка и занимает третье место группы H. У Барселоны 9 очков – если каталонцы обыграют "горняков", то гарантируют себе минимум второе место и выход в плей-офф. Шахтеру тоже нужна победа, ведь Порту вечером может оторваться еще больше, если одолеет Антверпен.

Поединок между этими командами в Испании завершился со счетом 2:0 в пользу Барселоны. Молодежь Шахтера имела немало моментов, чтобы забить, однако проиграла и вынуждена набирать очки сейчас, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за выход из группы.

Где смотреть матч Шахтер U-19 – Барселона U-19 онлайн? Прямая трансляция игры доступна на официальном сайте Шахтера, а также в клубном приложении FC Shakhtar.

Стартовые составы:

Шахтер U-19: Кравец – Дрозд, Башмарин, Огарков, Шелекета – Лосенко, Бундаш – Ющенко, Цуканов, Глущенко – Сметана.

Барселона U-19: Якобишвили – Фарре Миро, Коспо, Домингес, Наварро – Фернандес, Эспарт, Муньос – Кальдеро, Ферреньо, Родригес.

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