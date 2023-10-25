Юнацька ЛЧ 2023/24, 3 тур

Барселона U-19 – Шахтар U-19 – 2:0

Голи: Дарвіх, 15, Хуан Ернандес, 85

Молодіжка донецького клубу з 3-очковим доробком приїхала в гості до лідера групи H, який обіграв і Антверпен, і Порту в перших двох турах. Матч Барселона U-19 – Шахтар U-19 стартував о 15:00. Уже на 5 хвилині капітан каталонський юнаків Ніл Калдеро після навісу з лівого флангу отримав снаряд майже на лінії воротарського, але самовідданий блок українців не дав забити. Дані Родрігес надто часто проривається лівим краєм – це велика проблема для юних "гірників". Перший удар у площину також за цим вінгером – штрафний здалеку, прямо в руки Кравцю.

Барселона – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Провальний розіграш від власного воротарського завершується високим перехопленням Дарвіха і черговим вриванням Дані Родрігеса. Простріл останнього заблокували, але прямо на ногу десятки Барси. Дальнє переведення з центра поля на той же лівий край. Родрігес пробачає ударом вище. Не минуло й половини першого тайму, як правий захисник гостей Антон Дрозд ще і на картку підсів. Перший удар Шахтаря U-19 і відразу в площину воріт трапився на 31 хвилині. Голкіпер Барселони U-19 Яакобішвілі помилився під тиском, відразу ж пішов панічний удар опорника Лосенка метрів з 35 – без проблем для кіпера.

Огарков двічі поспіль блокує у штрафному простріл з лівого напівфлангу. Дані Родрігес уже настільки куражиться, що вирішує після дриблінгу обдурити суддю ефектним пірнанням. Замість пенальті жовта за симуляцію. Ющенко відклеївся від дуету суперників праворуч, але знову підводить надто панічний удар, хоча можна було пройти ще вглиб штрафного. Потроху починає працювати високий пресинг молодих українців. Проти напрочуд технічних Дарвіха та Родрігеса в Шахтаря жодних козирів, тому мінімальна поразка за підсумками першого тайму – ще непоганий результат.

Куенка махнув рукою в обличчя Бундаша. Бєлік заробив жовту через надто емоційні суперечки за мотивами епізоду. Дарвіх, за якого не вийшов на другу половину. Класний пресинг на лівому фланзі виводить на удар Цуканова – ось тут уже воротар Барселони рятує! Той же десятий номер українського клубу відкривається під закидання у лівий напівфланг. Гострий простріл Цуканова блокують, але приємно, що каталонців хоч трохи вдається навантажити. Берналь грубо скосив Глущенка, який проривався на швидкості. Це друга жовта для господарів. І знову зухвалий тиск приносить високе перехоплення, тепер і праворуч.

Цуканов обігрує опонента в центрі поля, знову лише ціною доволі грубого фолу Барселона U-19 зриває атаку донеччан. Сметана замінив Бундаша і відразу ж заробив кутовий. Демченко, який замінив Пушкарьова у перерві, був зобов'язаний зрівнювати на 70 хвилині. Дрозд після страждань у першій половині міг реабілітуватися асистом, але простріл правого захисника завершився ударом повз м'яч. Лосенко класно обігрався з кількома партнерами і закидав у напрямку штрафного, де воротар "синьо-гранатових" зіграв на випередження. Завершилося все судомами і заміною на Яновича.

Вдалося лідеру групи заспокоїти ситуацію на полі контролем і замінами. Дані Родрігес накрутив ліворуч Шелекету і подав, а Ернандес розстріляв з кількох метрів. Хуан провів на полі менш ніж 3 хвилин перед взяттям воріт. Наприкінці зустрічі команди обмінялися загрозами, але момент іспанців був гострішим. Шахтар U-19 залишається на третьому місці (3 пункти), а Барселона U-19 зміцнює одноосбіне лідерство з максимумо очок (9). Порту, що посідає другий рядок, набрав сьогодні 6 балів.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд