Шахтер может столкнуться с серьезной проблемой в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Возможный домашний матч "горняков" пересекается с Днем Независимости Украины. По случаю праздника на НСК Олимпийский запланированы концерты, которые могут вмешаться в планы Шахтера, сообщает Meta-ratings.

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В случае прохода Генка команда Де Дзерби встретится с победителем пары Спарта – Монако (первый матч французы выиграли 2:0). Базовые даты поединков плей-офф – 17/18 и 24/25 августа. Именно вторая игра должна состояться в Украине, когда НСК Олимпийский будет загружен концертами.

Шахтер будет решать проблему, если успешно справится с бельгийцами. Решающую встречу могут перенести на другой украинский стадион, или же "горняки" попытаются договориться с соперником об обмене домашних матчей.

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