Шахтер подходил к домашней встрече против мадридского Реала в статусе аутсайдера группы D, набрав всего 1 зачетный балл, поэтому команда Роберто Де Дзерби должна была без каких-либо условий цепляться за очки. Две победы над "бланкос" в прошлом сезоне и их фиаско с Шерифом позволили делать оптимистические прогнозы относительно исхода в Киеве – тем более, что и в Ла Лиге "сливочные" не знали побед в течение двух туров подряд. Впрочем, в этом крылась и опасность – подопечные Карло Анчелотти явно не собирались доводить безвыигрышную серию до 4-х матчей. Тем более, в поединке против дончан.

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Роберто Де Дзерби несколько удивил своим стартовым составом, оставив в запасе Степаненко и доверив фланги атаки Соломону и Тете. Левого фулбэка играл Исмаили, в опорной зоне рядом с Майконом действовал Алан Патрик. В воротах вышел Трубин, а травмированного Матвиенко заменил Кривцов, который примерил капитанскую повязку. На острие атаки прогнозируемо расположился Фернандо.

Карло Анчелотти выставил максимально сильный состав, который только мог выставить Реал, учитывая кадровую ситуацию. При отсутствии Азара и Бейла рядом с Бензема вышли Родриго и Винисиус, тройка Кроос-Каземиро-Модрич цементировала центр, Мэнди закрыл левый фланг обороны, а Васкес работал на правом. Лунин остался в запасе.

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Первый тайм оказался одновременно и интересным, и скучным. Шахтер пытался действовать смело, высоко накрывая Реал, исходя из обороны через короткие передачи и вылетая в быстрые контратаки, однако при этом у "горняков" возникали разрывы, а интенсивности в борьбе не хватало – бразильская атака часто недорабатывала при возвращении обратно. Мадридцы, в свою очередь, с каждой минутой увеличивали долю владения мячом, довольно легко вырываясь из-под давления и заканчивая позиционные атаки ударами. С одной стороны, их было 15, с другой – подавляющее большинство выстрелов прошло с дальней дистанции и не представляло проблем. Тем не менее, Трубину пришлось исполнить 5 сейвов.

С середины первого тайма на поле вообще стало скучно. Реал, конечно, был активнее, но в целом все шло к заслуженной нулевой ничье и перерыву. К сожалению, за 8 минут до него случилась катастрофа: гости эффектно вышли из-под прессинга на фланге, разыграв классную комбинацию с пасом на Модрича, а Лука, увидев рывок Бензема на линию штрафной, исполнил заброс – Кривцов же в попытке прервать его выбил мяч, перебросив при этом Трубина. Сфера залетела в ворота. 0:2. Вдвойне досадным этот автогол стал после просмотра повтора, на котором заметен офсайд Карима.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. В раздевалке Роберто Де Дзерби вынужден был провести замены, выпустив Марлоса и Маркоса Антонио вместо Тете и Соломона. Шахтеру нужно было отыграть автогол, однако уже через пять минут после возобновления игры дончане привезли себе 0:2. Додо на своей половине вбросил аут на ногу Бензема, тот сместился в центр и отдал пас на Модрича в зону перед штрафной, а Лука в касание разрезал оборону "горняков" – Винисиус вышел один на один с Трубиным и переиграл его.

Шахтер на 55-й минуте огрызнулся врыванием Фернандо на левый угол вратарской с последующим ударом, но он оказался слишком простым для Куртуа. Казалось, что стоит забить всего один мяч, чтобы возродить интригу, однако уже на 56-й Реал убил ее в жестокой форме – Винисиус вошел в штрафную, обыграл Додо и Кривцова и выстрелил метров с шести из-под Марлона в ближнюю девятку. 0:3. На 65-й же "сливочные" торпедировали "горняков" в четвертый раз: Винисиус прорвался по левому флангу и прострелил на 11 метров, а Родриго замкнул в касание – 0:4.

Первый реально голевой момент хозяева создали аж на 67-й минуте, когда Фернандо получил черпачок от Педринью и пробил из пределов штрафной "шведой". Куртуа исполнил крутой сейв, а потом еще и взял добивание Марлоса! Это был предпоследний момент Шахтера во встрече. Еще один будет иметь Мудрик, который не смог переиграть Куртуа в ближнем бою, однако это произойдет лишь перед финальным свистком.

Карло Анчелотти после этого начал снимать с игры лидеров. На последние 20 минут выпустил Вальверде, Камавингу, Асенсио, а потом еще и Вальехо. Гости уже откровенно игрались с Шахтером, обостряя время от времени. Запоров несколько хороших атак в основное время, гости завершили месть в компенсированное – Асенсио исполнил заброс из глубины, а Бензема, избежав офсайда, принял мяч прямо перед Трубиным. 0:5. Этот гол стал последним во встрече.

Таким образом, Шахтер остался на дне турнирной таблицы группы D, имея в активе всего 1 зачетный балл. Реал, набрав 6 зачетных баллов, поднялся на вторую позицию.

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