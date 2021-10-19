"Я зустрічався з Де Дзербі в Італії, але запросити його було спільним рішенням. Він був нашим першим, другим і третім кандидатом на цю посаду. Він хоче показувати красивий футбол, тікі-таку, і для цього у нього є бразильці.

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Гвардіола – тренер для таких клубів, як Манчестер Сіті, Баварія чи Барселона. Де Дзербі підходить для клубу нашого калібру, але ідея та ж. Він молодий, голодний і дуже амбітний. Де Дзербі знаходиться на одному рівні з Гвардіолою за стилем та ідеями про гру команди.

Чи стежу я за Реалом? За своїм другом Лукою Модрічем так. І мені дуже подобається Карло Анчелотті. Ми зустрічалися з Модрічем за кілька днів до матчу, але не говорили про гру. Ми поговорили про Шериф, трохи про збірну, про життя...

Шахтар гратиме у свій футбол, нічого не станемо змінювати. Ми хочемо грати, володіти м'ячем і показувати свої можливості. Заради цього ми й виступаємо у Лізі чемпіонів", – сказав Срна в інтерв'ю виданню AS.

Нагадаємо, поєдинок з Реалом відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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