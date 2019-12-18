toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УЄФА презентував офіційний м'яч плей-офф Ліги Європи

13:36 404 Читать на русском
УЄФА презентував офіційний м'яч плей-офф Ліги Європи
Шахтар отримав м'яч на Лігу Європи

Донецький Шахтар та ще 31 клуб вже знають, яким м'ячем їм доведеться грати починаючи з 1/16 фіналу Ліги Європи.

УЄФА презентував офіційний м'яч плей-офф Ліги Європи. Він виконаний в жовто-чорних кольорах турніру. Також на ньому можна помітити зображення стадіону в Гданську, який прийме фінальний поєдинок змагань.

Динамо делегувало 6-х гравців у символічну збірну групи в Лізі Європи, – Whoscored

Нагадаємо, що в 1/16 Ліги Європи єдиний представник України у весняній стадії єврокубків донецький Шахтар зіграє проти Бенфіки.

"Це – катастрофа!": відверта оцінка провалу Динамо та Шахтаря у єврокубках, Карпати – найгірша команда і 11 піжонів

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
33
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук