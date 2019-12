УЄФА презентував офіційний м'яч плей-офф Ліги Європи. Він виконаний в жовто-чорних кольорах турніру. Також на ньому можна помітити зображення стадіону в Гданську, який прийме фінальний поєдинок змагань.

Нагадаємо, що в 1/16 Ліги Європи єдиний представник України у весняній стадії єврокубків донецький Шахтар зіграє проти Бенфіки.

