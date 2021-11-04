После 4 туров Лиги чемпионов "горняки" имеют лучший показатель точности передач, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Подопечные Де Дзерби успели раздавать 2398 пасов, из которых 90,3% достигли цели. Вместе с Шахтером в топ-5 оказались признанные гранды – Челси (89,8%), Бавария (89,8%), Ман Сити (89,5%) и Реал (89,3%). А вот Динамо находится в нижней таблице рейтинга – 80,85% точности и 23-е место. Шериф худший со скромными 76,3%.

Добавим, что следующий тур Лиги чемпионов состоится 23-24 ноября.

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