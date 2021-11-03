Між першим та другим матчами цих клубів відбулися важливі події. Рональд Куман не протримався на чолі каталонського гранда, тож на матч у Києві команду виводив в. о. наставника – Серхі Бархуан.

Обидва тренерські штаби мали відносні кадрові проблеми. У лазареті Барси компанію Педрі та Брейтвейту склали Серхі Роберто, Піке та Агуеро. В останнього виявили проблеми з серцем.

У Динамо вже всі звикли до відсутності Попова, Бєсєдіна і Кулача. До них додались ще й Миколенко із Супрягою. Загалом, у порівнянні з першим матчем команд, у стартовому складі киян відбулося дві зміни, а у Барселони – три. Склад чемпіонів України виявився досить прогнозованим. Ще до матчу було зрозуміло, що на вістрі атаки з перших хвилин вийде Гармаш, а травмованого Миколенка замінить правша Караваєв, який має досвід гри ліворуч.

Динамо – Барселона – 0:1 (0:0)

Гол: Фаті, 70

Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 77), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81), Де Пена (Вербіч, 77), Циганков, Буяльський (Лєднєв, 81), Гармаш (Вітінью, 71)

Барселона: тер Штеген, Альба, Гарсія, Лангле (Араухо, 79), Мінгеса, Ніко, Гаві (Дембеле, 65), Бускетс, Де Йонг, Фаті (Бальде, 87), Депай

Попередження: Гармаш, Буяльський – Гарсія, Гаві, Лангле

Удари (у площину) – 11(3):15(3)

Удари з меж штрафного – 9:12

Удари після стандартів – 3:4

Удари головою – 0:5

Володіння – 34,5%:65,5%

Точність передач – 77%:89%

Довгі передачі – 45:42

Короткі передачі – 301:584

Кроси – 7:25

Ключові передачі – 5:13

Передачі у першу третину – 98:59

Передачі у другу третину – 145:347

Передачі у фінальну третину – 103:220

Передач поспіль – 4:6

Дистанція (км) – 98,9:94,5

Повернення володіння – 32:29

Дриблінг (успішний) – 17(8):18(10)

Виноси – 22:11

Офсайди – 5:1

Фоли – 11:15

Барселона традиційно і передбачувано більше володіла м'ячем, що чудово відображає теплова мапа. Динамо переважно дотримувалося зонних методів оборони, тримаючи структуру 4-4-2 у середньому блоці. У конструктивній фазі гри господарі поля робили ставку на організацію швидких атак.

Обидві команди в атакувальних діях завалювалися на свій лівий фланг. Особливо це стосується Барселони. У позиційних атаках гості переважно намагалися розкрити оборону Динамо саме через фланг Альби та Фаті, де їм активно допомагав Френк де Йонг. Саме він діяв на позиції лівої "вісімки", тоді як юний Ніко Гонсалес Іглесіас грав ближче до правого флангу.

Барса почала матч із високого пресингу та інтенсивних взаємодій на половині поля Динамо. Головним плодом активності був гольовий момент Депая, але господарів врятував Забарний, який встиг заблокувати удар голландця із забійної позиції. Нинішня Барса не здатна довго тримати високу інтенсивність тиску, тож згодом гості частіше почали відходити після втрати м'яча у середній блок.

На скріншоті вище – структура Динамо у позиційній обороні. Взагалі, господарі поля досить якісно діяли у деструктивній фазі гри, дисципліновано тримаючи вертикальну та горизонтальну компактність. Варто окремо зупинитись на першій лінії оборони, яка складалася з Гармаша та Буяльського. Цей тандем збалансовано поєднував тиск на центрбека з м'ячем і нейтралізацію системотворчого гравця Барселони – Бускетса. Вони почергово висувалися на захисника, тримаючи вектор можливої передачі на Серхіо. До того ж, Гармаш або Буяльський фактично тримали під опікою самого півота, як в Іспанії називають творчого опорника.

Основною особливістю Барселони у позиційному наступі були зміщення у півфланг та центральну зону Фаті. За ширину атаки у її вирішальних стадіях відповідав Альба. Де Йонг та Ніко також перевантажували лінію атаки своєї команди у фінальній третині поля.

Не можна сказати, що гості запропонували киянам щось нове у своїй структурі гри. Їхні дії були досить передбачуваними. Звісно, Барса створювала небезпечні моменти біля воріт Бущана, але це не дивно з огляду на високу індивідуальну майстерність гравців іспанського клубу. Тим не менш, Динамо також, при першій же можливості, відповідало своїми доволі колючими випадами і повинно було забивати.

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У принципі, не можна сказати, що Барселона переграла Динамо. Кияни цілком награли хоча б на нічию. До самовіддачі гравців не може бути претензій. Та й взагалі, команда Луческу зіграла на максимумі своїх нинішніх можливостей. Так, як і у будь-якої команди, були негативні моменти, але загалом чемпіонів України нема за що критикувати. На жаль, наша футбольна спільнота сильно залежна від результату. Проте у футболі результат та гра не завжди відзначаються синхронністю. Досить часто вони існують окремо один від одного. Вважаю, що у Луческу до гравців не може бути великих запитань. Якщо і шукати ключовий момент у матчі та відзначати основні помилки, то, як на мене, – це пізні заміни Містера. Усі вони були в тему, але трохи несвоєчасно. Взагалі, своєчасність замін – це тонкий момент. Особливо, при нинішніх можливостях міняти пів складу.

Аналізуючи матч на Камп Ноу, я відзначив, що Динамо мало занадто багато поваги до суперника. Наголошував, що, перш за все, у матчі-відповіді спареного протистояння команді Луческу потрібно стати сміливішою та нахабнішою, ставив у приклад Гармаша. І треба відзначити, що нарешті ми побачили киян, які вийшли на поле за своїм результатом і зовсім не боялися суперника. Таке Динамо подобається і викликає повагу

Не поділяю думку критиків. На мій погляд, це був один із найкращих матчів Динамо під керівництвом Мірчі Луческу. Якщо гравці збережуть цю злість, то команда матиме можливість прогресувати й далі. Бо тільки так можна проламувати стелі свого потенціалу. Гравці повинні відвикати від статусу молодої і перспективної команди. Зараз вже недостатньо просто виходити та задовольнятися добрими відрізками у протистоянні з більш сильними опонентами. Команда поступово розвивається фізично, тактично та технічно. Важливо, щоб психологічний аспект не відставав. Зараз ментальний чинник стає чи не найважливішим.

Для гравців Динамо не повинно бути авторитетів серед суперників. Вони регулярно мають виходити на поле з тим настроєм, який ми бачили вчора. І ще один нюанс, без якого, мабуть, неможливо буде розвивати цю команду. Команда потребує точкового кадрового посилення. Перш за все, потрібен форвард рівня Довбика.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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