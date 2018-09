Манчестер Сіті – суперник Шахтаря у ЛЧ: старий знайомий "гірників", який став грандом після поразки від Динамо

"Футбол 24" представляє суперника Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті. Коротко про головне.

Манчестер Сіті – 5-разовий чемпіон Англії. За останні шість років "містяни" тричі вигравали АПЛ (2011/12, 2013/14, 2017/18).

Дежавю Шахтаря, загадковий фарт Реала, вибух мозку для Неймара та Салаха: перші емоції після жеребкування ЛЧ

Команда з Манчестера володіє найкурйознішим антидосягненням в історії англійського футболу. У сезоні 1936/37 Сіті вперше виграв чемпіонат, забивши більше ста м'ячів, але вже через рік "небесно-голубі" вилетіли з елітного дивізіону.

У 2003 році "містяни" переїхали зі старенького Мейн Роуд на сучасну 48-тисячну арену Сіті оф Манчестер. Після реконструкції у 2014-му стадіон здатний прийняти 55 тисяч глядачів.

Першим іноземним власником Ман Сіті влітку 2007 року став колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксін Чіннават. Клуб запросив шведського фахівця Свена-Йорана Ерікссона, а також здійснив ряд зіркових трансферів. У Шахтаря, зокрема, був придбаний бразилець Елано Блумер.

Після провального сезону 2007/08 (9 місце в АПЛ) "містяни" знову змінили господаря. Акції клубу викупив член правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі Мансур ібн Зайд Аль Нахайян. Однак успіхи прийшли не одразу.

Київське Динамо вибило Манчестер Сіті з Ліги Європи у сезоні 2010/11 на стадії 1/8 фіналу. Наша команда перемогла 2:0 вдома та поступилась 0:1 в гостях. Після цього "містяни" повністю зосередились на АПЛ та вперше пробились у Лігу чемпіонів.

"Містяни" з майже необмеженим фінансовими ресурсами досі не вигравали Ліги чемпіонів. Їх найкращий результат у турнірі – півфінал у сезоні 2015/16.

1,06 млрд євро – трансферна вартість нинішнього складу Ман Сіті. За цим показником англійський гранд поступається лише Барселоні (1,14 млрд).

Кевін де Брюйне – найдорожчий футболіст "містяни" згідно даних порталу Transfermarkt. Зірка збірної Бельгії оцінюється у 150 млн євро. Плеймейкер, який забив 12 голів та віддав 21 асист у сезоні 2017/18, точно пропустить один матч проти Шахтаря через важку травму.

Легіонери становлять 80% складу "небесно-голубих" – 21 футболіст. 19 з них захищають кольори своїх наіональних збірних.

Екс-гравець Шахтаря Олександр Зінченко залишився у складі Ман Сіті. Попри бажання клубу продати хавбека збірної України, жодна команда не зуміла задовольнити фінансові апетити "містян".

Шахтар та Манчестер Сіті раніше зустрічались лише двічі – на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2017/18. "Гірники" поступились на Сіті оф Манчестер (0:2), але взяли реванш у Харкові (2:1).

Паулу Фонсека надягнув маску Зорро після перемоги над "містянами", яка вивела Шахтар у плей-офф Ліги чемпіонів.

Випередивши у групі Шахтар, Ман Сіті вилетів з ЛЧ вже на стадії 1/4 фіналу. Підопічні Гвардіоли двічі програли майбутньому фіналісту Ліверпулю (0:3 та 1:2).

Найбільша небезпека для донеччан у складі "містян" – Серхіо Агуеро. Аргентинський форвард нещодавно став найкращим бомбардиром в історії клубу, наколотивши 204 голи. Кун забивав "гірникам" в Харкові з пенальті.

Лише один зірковий футболіст був придбаний Манчестер Сіті після останньої дуелі з донецьким клубом. Ріяд Марез перебрався у табір чемпіонів Англії з Лестера за 60 млн євро.

Каталонський фахівець Пеп Гвардіола – найбільша зірка англійського клубу. У якості тренера він виграв 24 трофеї, однак Ліга чемпіонів йому двічі підкорювалась лише з Барселоною.

Ман Сіті разом з Гвардіолою виграв АПЛ 2017/18, встановивши з десяток неймовірних досягнень. "Містяни", зокрема, набрали 100 очок та встановили рекорд за кількістю перемог у сезоні.

Amazon зняв яскраву документалку про чемпіонський сезон Пепа з Ман Сіті. Картина All or Nothing: Manchester City складається з 8 частин. Своєрідне реаліті-шоу з Гвардіолою у головній ролі демонстру, зокрема, кадри емоційних промов найкращого тренера сучасності у роздягальні.

Манчестер Сіті не є лідером АПЛ сезону 2018/19 після 4-х зіграних турів. Команда Гвардіоли перебуває на четвертій позиції після Вотфорда, Челсі та Ліверпуля, набравши 10 очок. "Містяни" здобули три перемоги та розписали нічию з Вулверхемптоном.

Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг перебувають у "вогні" на старті сезону. Аргентинець вже тричі відзначався в АПЛ, а англієць – двічі.