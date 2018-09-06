Манчестер Сіті – суперник Шахтаря у ЛЧ: старий знайомий "гірників", який став грандом після поразки від Динамо

Команда з Манчестера володіє найкурйознішим антидосягненням в історії англійського футболу. У сезоні 1936/37 Сіті вперше виграв чемпіонат, забивши більше ста м'ячів, але вже через рік "небесно-голубі" вилетіли з елітного дивізіону.
У 2003 році "містяни" переїхали зі старенького Мейн Роуд на сучасну 48-тисячну арену Сіті оф Манчестер. Після реконструкції у 2014-му стадіон здатний прийняти 55 тисяч глядачів.
Першим іноземним власником Ман Сіті влітку 2007 року став колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксін Чіннават. Клуб запросив шведського фахівця Свена-Йорана Ерікссона, а також здійснив ряд зіркових трансферів. У Шахтаря, зокрема, був придбаний бразилець Елано Блумер.
Після провального сезону 2007/08 (9 місце в АПЛ) "містяни" знову змінили господаря. Акції клубу викупив член правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі Мансур ібн Зайд Аль Нахайян. Однак успіхи прийшли не одразу.
Київське Динамо вибило Манчестер Сіті з Ліги Європи у сезоні 2010/11 на стадії 1/8 фіналу. Наша команда перемогла 2:0 вдома та поступилась 0:1 в гостях. Після цього "містяни" повністю зосередились на АПЛ та вперше пробились у Лігу чемпіонів.
"Містяни" з майже необмеженим фінансовими ресурсами досі не вигравали Ліги чемпіонів. Їх найкращий результат у турнірі – півфінал у сезоні 2015/16.
1,06 млрд євро – трансферна вартість нинішнього складу Ман Сіті. За цим показником англійський гранд поступається лише Барселоні (1,14 млрд).
Кевін де Брюйне – найдорожчий футболіст "містяни" згідно даних порталу Transfermarkt. Зірка збірної Бельгії оцінюється у 150 млн євро. Плеймейкер, який забив 12 голів та віддав 21 асист у сезоні 2017/18, точно пропустить один матч проти Шахтаря через важку травму.
Легіонери становлять 80% складу "небесно-голубих" – 21 футболіст. 19 з них захищають кольори своїх наіональних збірних.
Екс-гравець Шахтаря Олександр Зінченко залишився у складі Ман Сіті.Попри бажання клубу продати хавбека збірної України, жодна команда не зуміла задовольнити фінансові апетити "містян".
Шахтар та Манчестер Сіті раніше зустрічались лише двічі – на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2017/18. "Гірники" поступились на Сіті оф Манчестер (0:2), але взяли реванш у Харкові (2:1).
Випередивши у групі Шахтар, Ман Сіті вилетів з ЛЧ вже на стадії 1/4 фіналу. Підопічні Гвардіоли двічі програли майбутньому фіналісту Ліверпулю (0:3 та 1:2).
Найбільша небезпека для донеччан у складі "містян" – Серхіо Агуеро. Аргентинський форвард нещодавно став найкращим бомбардиром в історії клубу, наколотивши 204 голи. Кун забивав "гірникам" в Харкові з пенальті.
Лише один зірковий футболіст був придбаний Манчестер Сіті після останньої дуелі з донецьким клубом. Ріяд Марез перебрався у табір чемпіонів Англії з Лестера за 60 млн євро.
Каталонський фахівець Пеп Гвардіола – найбільша зірка англійського клубу. У якості тренера він виграв 24 трофеї, однак Ліга чемпіонів йому двічі підкорювалась лише з Барселоною.
Amazon зняв яскраву документалку про чемпіонський сезон Пепа з Ман Сіті. КартинаAll or Nothing: Manchester City складається з 8 частин. Своєрідне реаліті-шоу з Гвардіолою у головній ролі демонстру, зокрема, кадри емоційних промов найкращого тренера сучасності у роздягальні.
Манчестер Сіті не є лідером АПЛ сезону 2018/19 після 4-х зіграних турів. Команда Гвардіоли перебуває на четвертій позиції після Вотфорда, Челсі та Ліверпуля, набравши 10 очок. "Містяни" здобули три перемоги та розписали нічию з Вулверхемптоном.
Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг перебувають у "вогні" на старті сезону. Аргентинець вже тричі відзначався в АПЛ, а англієць – двічі.