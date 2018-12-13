"Шахтар міг би посісти в чемпіонаті Франції 5-6 місце", – наставник Ліона Женезіо після нічиєї в ЛЧ

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував нічию з Шахтарем у матчі групового раунду Ліги чемпіонів.

"У мене змішані відчуття. Ми претендували на перемогу, але зіграли внічию, що нас також влаштувало. Я пишаюся тим, як мої гравці виглядали на полі, як протистояли супернику.

Чи був страх втратити прийнятний результат на останніх хвилинах, коли Шахтар пресингував? Ми заспокоїли футболістів наприкінці зустрічі, в них не було страху. Ліон виконав своє завдання.

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Шахтар – сильна команда. Кого б з гравців донецької команди хотів у своє розпорядження? Ще не обговорював трансферні плани з керівництвом клубу, але якщо б на когось і звернув увагу, то на Жуніора Мораєса.

Не виділятиму нікого у своїй команді. Цей успіх не чийсь індивідуальний, а колективний. Всієї команди, адміністрації, медиків, клубу. Капітан також зробив великий вклад у наші звитяги.

Яке б місце Шахтар посів у Лізі 1? Думаю, 5-6 місце. Донецька команда має індивідуально сильних футболістів, в них дуже хороша оборона. Нам з Шахтарем було складно, матчі не вийшли легкими.

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Я хочу зберегти Фекіра та Ндомбеле до літа. Не продавати взимку, а завершити з ними сезон. Що буде далі – побачимо.

Кого б хотів бачити суперником в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів? Насправді, немає жодного значення. Всі команди сильні, це еліта європейського футболу. Втім, ми готові дати бій кожному", – сказав Женезіо.