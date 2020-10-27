Донецький Шахтар зустрічається з міланським Інтером в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24" стартує о 19:55. Поєдинок пройде з глядачами – стадіон дозволено заповнити на 15% (понад 10 тисяч від загальної місткості Олімпійського). Шахтар спробує взяти реванш за принизливі 0:5 у півфіналі Ліги Європи. "Гірники" після дивовижної перемоги в Мадриді очолюють Групу B (3 пункти), "нерадзурі" ділять другу-третю сходинку з Борусією М (у обох – по 1 балу). Реал замикає квартет з нулем у графі "очки". Каштру повторює переможний склад з Мадрида, хоча з тими ж гравцями "гірники" не дотиснули на вихідних Ворсклу.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів

Склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Антоніо, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентінью

Запасні: Шевченко, Пятов, Матвієнко, Вітао, Степаненко, Тайсон, Патрік, Вакула, Сіпріано, Болбат, Судаков, В'юнник

Інтер: Хандановіч – Д'Амброзіо, де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Відаль, Янг – Лукаку, Мартінес

Запасні: Паделлі, Станковіч, Коларов, Раноккія, Перішіч, Еріксен, Дарміан, Моретті, Наінгголан, Веццоні, Бонфанті, Пінамонті