Донецкий Шахтер встречается с миланским Интером в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч как и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24" стартует в 19:55. Поединок пройдет со зрителями – стадион разрешено заполнить на 15% (более 10 тысяч от общей вместимости Олимпийского). Шахтер попытается взять реванш за унизительные 0:5 в полуфинале Лиги Европы. "Горняки" после удивительной победы в Мадриде возглавляют Группу B (3 пункта), "нерадзури" делят вторую-третью строчку с Боруссией М (у обоих – по 1 баллу). Реал замыкает квартет с нулем в графе "очки". Каштру повторяет победный состав из Мадрида, хотя с теми же игроками "горняки» не дожали на выходных Ворсклу.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов

Составы команд:

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо

Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Судаков, Вьюнник

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врэй, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг – Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Дармиан, Раноккия, Веццони, Бонфанти, Пинамонти, Моретти, Наингголан, Перишич, Эриксен