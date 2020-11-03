Шахтар і Борусія Менхенгладбах у вівторок, 3 листопада, зустрічаються у 3 турі Ліги чемпіонів 2020/21. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Дуель команд, які ще не програвали у групі смерті. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Борусія на "Футбол 24", стартує о 19:55. Донеччани набрали 4 очки та одноосібно очолювали свою групу після стартових турів. Борусія двічі втрачала перемогу на останніх секундах, але посідала 2 місце з 2 балами. Гладбах не знав гіркоти поразок 7 матчів поспіль в усіх турнірах (щоправда, лише 3 перемоги). Безпрограшна серія команди Каштру і того більша – 9 поєдинків, але тут нічиїх (5) також було більше, ніж тріумфів.

Шахтар – Борусія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Гра пройде без глядачів на стадіоні НСК Олімпійський. Де дивитися матч Шахтар – Борусія онлайн? Переглянути зустріч можна відразу на двох платформах: MEGOGO (Volia Football 1 HD) та oll.tv. Також пряма трансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 1", де о 19:00 грі передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів".

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Майкон – Тете, Марлос, Антоніо, Соломон – Тайсон

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Ельведі, Гінтер, Бенсебаїні – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штіндль, Тюрам – Плеа