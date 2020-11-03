Навряд чи при жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів хтось міг уявити, що після двох стартових турів Реал у групі замикатиме свій квартет, а Інтер буде третім. Тим паче ніхто не міг уявити, що лідерами стануть Шахтар і ґладбаська Борусія – причому перше місце "гірників" буде одноосібним і стане наслідком матчів проти двох фаворитів групи. В шоці навіть Пеп Ґвардіола, який нещодавно відзначив перемоги донеччан, поставивши їх в один ряд із Аталантою як ознаку прогресу європейського футболу.

Спайка Шахтаря проти Борусії має визначальне значення для фінальної розстановки в групі В, хоча навіть чотири набраних очки можуть нічого не гарантувати "помаранчево-чорним". Схоже, тут до останнього туру всі будуть претендувати на вихід у плей-офф, але шість очок проти німців повинні вивести українців у плей-офф. В будь-якому разі, зараз варто зосередитись на домашці з Ґладбахом – і як же прикро, що через коронавірус матч пройде без глядачів. Ну, хоча б не в Донецьку, куди збиралися їхати "жеребці".

Шахтар у перших турах продемонстрував новий тип свого футболу, максимально правильний у нинішніх умовах. Луїш Каштру відмовився від контролю м'яча, зігравши максимально закрито й компактно, однак його підопічні регулярно вилітали у швидкі контратаки – і це робив фактично другий склад. Щоправда, після трьох голів Реалу за тайм і "нулів" з Інтером важко сказати, де у "гірників" основа і резерв.

Луїш Каштру підготував різні варіанти білд-апу (через фланги, лонгболи або короткий пас) та поставив трійку центрхавів повище. Його підопічні, своєю чергою, ефективно висмикували суперника з центру, класно просували м'яч до чужого штрафного й грамотно перебудовувались на ультразахисну модель без м'яча. Донецький колектив був тактично гнучким, та і індивідуально майже всі зіграли прекрасно – навіть Дентіньо.

Щоправда, ідеалу досягнути не вдалося. На такий футбол у Шахтаря банально не вистачає сил і класу, щоб провести рівно обидва тайми – з мадридцями слабшим став другий, а проти Інтера ледь не сталася катастрофа до перерви. Крім того, Реал занадто слабко пресингував, за що й поплатився; "нерадзуррі" ж у Києві грамотно накривали "гірників" на всіх фазах гри – у підсумку наші за весь матч завдали лише чотири удари на 0,36 xG, а на власні ворота отримав дев'ять ударів з меж штрафного.

Втім, варто також не забувати, що у Шахтаря вдруге поспіль у старті виходили сім футболістів віком до 21 року – цього в ЛЧ не бувало з 1993 року. І при цьому в другому таймі донеччани зуміли вирівняти хід зустрічі, а юні Трубін і Бондар були ледь не найкращими.

Таким чином, з одного боку маємо дуже якісну систему просування м'яча, хорошу оборону Шахтаря та контратаки, а з іншого – вразливість під інтенсивним пресингом та занадто молодий склад. Останнє дається взнаки – молодь часто гальмує при прийнятті рішень та допускає технічний брак, хоча загалом виглядає неймовірно переконливо.

Борусія М у перших двох турах ЛЧ була дуже схожою на Шахтар. Ґладбахці також поставили на компактну оборону на власній половині, терпіли й швидко контратакували через тріо центрхавів та переведення у лівий фланг – саме так вони забили по два голи Інтеру та Реалу. У поєдинку проти мадридців 44% атак німців припали на лівий край, де діяв Маркус Тюрам (дубль у ворота Куртуа). Загалом, "жеребці" класно відкриваються між лініями, будують трикутники та грамотно створюють ширину – як по горизоналі (варіанти на обох флангах), так і по вертикалі (класно відскакують в глибину або набігають звідти).

Відмінності "жеребців" криються у деталях. Так, Борусія М значно небезпечніша при роботі у штрафному, адже у неї є профільні форварди у хорошій формі – "гірники" ж нині мають лише Мораєса, стан якого залишається невідомим. Наявність топ-нападника дозволяла "жеребцям" чіплятися за довгі передачі й притискати суперника, в той час як "гірники" змушені сподіватися лише на швидкі вертикальні проходи. Крім того, вони значно ефективніше виходять з-під високого пресингу, активно залучаючи до цього елементу голкіпера – Зоммер легко крутить суперників на замасі, фінтить і віддає точні передачі.

Втім, Борусія М теж далека від ідеалу. В першу чергу, варто зазначити, що команда не може втримати результат – і з Інтером, і з Реалом німці впевнено вели в рахунку, але у підсумку грали внічию 2:2. Причому мадридці закамбечили з 0:2. По-друге, Борусія М слабка у позиційній роботі в захисті, а особливо сильно просідає перед штрафним. Так, "вершкові" зробили аж 40 дотиків та 42 просування, а також віддали 56 проникних пасів із цієї зони. Зрештою, "жеребці" максимально вразливі при обороні 1-в-1, що грає на руку Шахтарю. Словом, проти Ґладбаха можна і треба демонструвати сміливий футбол.

Кадрова ситуація

У Шахтаря лише одна "свіжа" втрата перед матчем Ліги чемпіонів – з Інтером пошкодження зазнав Дентінью. Інші недоступні на поєдинок проти Ґладбаха футболісти перебувають у лазареті вже давно – це Коноплянка, Фернандо та Ісмаїлі. Натомість, у загальну групу повернувся Коваленко. Дискваліфікованих у складі "гірників" немає.

У Борусії М лише одна втрата – німцям не допоможе опорник Закарія. Також є проблеми із захисником Ельведі, участь якого перебуває під сумнівом. Аналогічна ситуація і з Янчке. Інших кадрових негараздів Марко Розе не знає.

Орієнтовний склади на матч Шахтар – Борусія М

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Маркос Антоніо, Марлос, Майкон – Тете, Тайсон, Соломон

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Ельведі, Ґінтер, Бенсебаіні – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штіндль, Тюрам – Плеа

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Для букмекерів фаворитом матчу виступає німецька команда. Вірогідно, їх вразила прописка в Бундеслізі та перемога над РБ Лейпциг на вихідних, однак "бики" були в деякому стані гроггі після побиття в Манчестері, та й пропустили тільки один гол. Переоцінювати Менхенґладбах не варто, але Борусія М дійсно дуже небезпечна. Вона максимально схожа на Шахтар, але цікавіша в деталях, має більше резервів та звикла до топ-матчів проти сильних команд – Маріуполя в чемпіонаті Німеччині немає.

Шахтар здатний розривати Борусію М на контратаках, але також потерпатиме від контрвипадів суперника. Очевидно, нас очікує розвеселий футбол з голами в обидва боки, але зрозуміти, хто прямо зараз сильніший, дуже важко. Команди своїми перевагами криють негаразди один одного, тож дуже вірогідною здається бойова нічия.