Шахтер и Боруссия Менхенгладбах во вторник, 3 ноября, встречаются в 3 туре Лиги чемпионов 2020/21. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Дуэль команд, которые еще не проигрывали в группе смерти. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Боруссия на "Футбол 24", стартует в 19:55. Дончане набрали 4 очка и единолично возглавляли свою группу после стартовых туров. Боруссия дважды упускала победу на последних секундах, но занимала 2 место с 2 баллами. Гладбах не знал горечи поражений 7 матчей подряд во всех турнирах (правда, лишь 3 победы). Беспроигрышная серия команды Каштру и того больше – 9 поединков, но здесь ничьих (5) также было больше, чем триумфов.

Шахтер – Боруссия Менхенгладбах: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Игра пройдет без зрителей на стадионе НСК Олимпийский. Где смотреть матч Шахтер – Боруссия онлайн? Посмотреть встречу можно сразу на двух платформах: MEGOGO (Volia Football 1 HD) и oll.tv. Также прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1", где в 19:00 игре будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов".

Шахтер: Трубин – Додо, Бондар, Хочолава, Корниенко – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Тайсон

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа