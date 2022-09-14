Це 5 поєдинок звітних суперників у рамках головного єврокубка. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Селтік на "Футбол 24", стартує о 19:45. У першому турі українці розгромили німецький РБ Лейпциг, а шотландці програли Реалу також з великим рахунком. Команда із Глазго виграла обидва домашні поєдинки проти донеччан у попередніх розіграшах групового етапу ЛЧ. "Гірники" в рідних стінах також незмінно здобували перемоги над "обручами". Команда Йовічевіча у двох турнірах виграла 4 з 5 матчів сезону (одна нічия), пропустивши лише 2 м'ячі, але й забивши за матч в єврокубках стільки ж, скільки за всі 4 в УПЛ. Підопічні Постекоглу феєрично проїхалися по 6 суперниках у чемпіонаті Шотландії, наколотивши в середньому понад 4 голи за тур. Де дивитися матч Шахтар – Селтік онлайн? Гру показують канал MEGOGO Футбол Перший, де о 18:50 почне свою роботу студія, а також Volia TV.

Шахтар – Селтік: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Трубін – Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікер, Єнц, Грег Тейлор – Макгрегор, О'Райлі, Хатате – Хакшабановіч, Фурухасі, Жота