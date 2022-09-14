Шахтар – Селтік

14 вересня. 19.45. Варшава. Стадіон Війська Польського.

Трансляція на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

Шахтар після сенсаційної виїзної перемоги над РБ Лейпциг (4:1) очолює групу F та в статусі лідера готується до першого "домашнього" поєдинку Ліги чемпіонів. Через війну в Україні "гірники" змушені приймати своїх суперників на нейтральйному полі. Всі матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів відбудуться у Варшаві, на стадіоні місцевої Легії. Тамтешній клуб активно працює з футбольними вболівальниками в Польщі, тож очікується, що 31-тисячна арена буде заповнена.

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Перед грою з чинним чемпіоном Шотландії особливих проблем зі складом у Ігора Йовічевіча немає. У лазареті перебуває тільки захисник Віктор Корнієнко, а всі інші футболісти готуються до гри. В останньому турі УПЛ Шахтар переміг Чорноморець (1:0) та з 10-ма очками є одним із лідерів УПЛ, поступаючись Колосу лише за різницею голів.

Що стосується Селтіка, то це абсолютний флагман футболу Шотландії. "Кельти" в нинішньому сезоні впевнено лідирують у чемпіонаті, маючи після шести турів фантастичну різницю м'ячів 25:1. При цьому 3 вересня вони розгромили свого головного конкурента – Рейнджерс (4:0).

Останній тур у Шотландії був перенесений через смерть королеви Єлизавети ІІ, тож перед грою з Шахтарем у шотландців була додаткова можливість перевести подих.

Титульний партнер Шахтаря та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. "Гірники" знову виступають у ролі андердогів. Коефіцієнт на перемогу української команди – 3.15, у той час, як можливість шотландців набрати три очки оцінюють з кефом 2.23. Шанси на нічию розцінюють як 3.70 до 1.

В матчі першого туру Селтік на своєму полі розгромно програв мадридському Реалу (0:3). Попри всі свої внутрішні титули, за іменами шотландська команда не виглядає грізною силою. Серед головних зірок можна виділити Джо Харта (екс-воротар Манчестер Сіті) та літнього новачка Аарона Муя (колишній хавбек Брайтона). Варто згадати, що один рік за Селтік виступав українець Мар’ян Швед, який нещодавно перейшов у Шахтар. Найкращий гравець поєдинку РБ Лейпциг – Шахтар провів лише три гри за шотландський клуб у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік.

До слова, Шахтар і Селтік зустрічалися між собою чотири рази на груповому етапі Ліги чемпіонів – у 2004 та 2007 роках. В обох випадках команди обмінялись домашніми перемогами.

Зараз у Шахтаря є шанси принаймні повторити історію. Вболіваємо разом та заряджаємо на своїх разом з Parimatch Ukraine!

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