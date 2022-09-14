Шахтер – Селтик

14 сентября. 19.45. Варшава. Стадион Войска Польского.

Трансляция на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

Шахтер после сенсационной выездной победы над РБ Лейпциг (4:1) возглавляет группу F и в статусе лидера готовится к первому "домашнему" поединку Лиги чемпионов. Из-за войны в Украине "горняки" вынуждены принимать своих соперников на нейтральном поле. Все матчи Шахтера в Лиге чемпионов пройдут в Варшаве, на стадионе местной Легии. Тамошний клуб активно работает с футбольными болельщиками в Польше, и ожидается, что 31-тысячная арена будет заполнена.

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Перед игрой с действующим чемпионом Шотландии особых проблем с составом у Игора Йовичевича нет. В лазарете находится только защитник Виктор Корниенко, а все остальные футболисты готовятся к игре. В последнем туре УПЛ Шахтер победил Черноморец (1:0) и с 10-ю очками является одним из лидеров УПЛ, уступая Колосу только по разнице голов.

Что касается Селтика, то это абсолютный флагман футбола Шотландии. "Кельты" в нынешнем сезоне уверенно лидируют в чемпионате, имея после шести туров фантастическую разницу мячей 25:1. При этом 3 сентября они разгромили своего главного конкурента – Рейнджерс (4:0).

Последний тур в Шотландии был перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II, так что перед игрой с Шахтером у шотландцев была дополнительная возможность перевести дыхание.

Титульный партнер Шахтера и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. "Горняки" снова выступают в роли андердогов. Коэффициент на победу украинской команды – 3.15, в то время как возможность шотландцев набрать три очка оценивают с кефом 2.23. Шансы на ничью расценивают как 3.70 к 1.

В матче первого тура Селтик на своем поле разгромно проиграл мадридскому Реалу (0:3). Несмотря на свои внутренние титулы, по именам шотландская команда не выглядит грозной силой. Среди главных звезд можно выделить Джо Харта (экс-вратарь Манчестер Сити) и летнего новичка Аарона Муя (бывший хавбек Брайтона). Стоит вспомнить, что один год за Селтик выступал недавно перешедший в Шахтер украинец Марьян Швед. Лучший игрок поединка РБ Лейпциг – Шахтер провел всего три игры за шотландский клуб во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

К слову, Шахтер и Селтик встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов – в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами.

Сейчас у Шахтера есть шансы по крайней мере повторить историю. Болеем вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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