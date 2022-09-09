Поєдинок другого туру Ліги чемпіонів між Шахтарем і Селтіком може не відбутися за розкладом.

Британські клуби можуть отримати від УЄФА право перенести свої матчі єврокубків з наступного тижня через смерть королеви Єлизавети ІІ.

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За інформацією журналіста Daily Mail Майка Кігана, УЄФА піде назустріч англійським та шотландським клубам, якщо ті зроблять відповідний запит.

Це напряму впливає на Шахтар, який 14 вересня має зіграти з Селтіком у Лізі чемпіонів (19:45 за Києвом).

До речі, Селтік виділився тим, що не приєднався до флешмобу інших британських клубів і не змінив лого у соцмережах на чорно-біле під траур.