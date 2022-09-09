Поединок второго тура Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком может не состояться по расписанию.

Британские клубы могут получить от УЕФА право перенести свои матчи еврокубков со следующей недели из-за смерти королевы Елизаветы II.

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По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, УЕФА пойдет навстречу английским и шотландским клубам, если они сделают соответствующий запрос.

Это напрямую влияет на Шахтер, который 14 сентября должен сыграть с Селтиком в Лиге чемпионов (19:45 по Киеву).

Кстати, Селтик выделился тем, что не присоединился к флешмобу других британских клубов и не сменил лого в соцсетях на черно-белое под траур.