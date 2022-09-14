Шахтар зустрічається з Селтіком у другому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з розгромної перемоги над Лейпцигом. У другому матчі "гірники" приймають Селтік у Варшаві. Початок зустрічі вийшов невдалим – команда Ігоря Йовічевіча пропустила швидкий гол.

Шахтар будує гру від оборони, але перший же вихід на чужу половину став фатальним. Мудрик відпустив від себе м'яч і обрізав всю команду. Хакшабановіч і Хатате реалізували чисельну перевагу біля воріт Трубіна.

Донеччани ще до перерви зрівняли рахунок – виправився Мудрик! Судаков розібрався в центрі поля та вирізв шикарний пас у розріз, а Михайло зблизився з воротами та пробив над голкіпером.

Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – Йовічевіч без змін у складі, велика несподіванка і камбек від суперника