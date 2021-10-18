"Гравці повернулися зі збірних у хорошій формі. За винятком Азара. Але цей час клуб використав з користю, відновилися Марсело та Менді, покращився стан Крооса. Ми працювали над помилками у попередніх матчах. Мені подобається те, що я бачив на тренуваннях. Реал готовий до важкого поєдинку проти складної команди.

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І проти Шахтаря, і проти Барселони в чемпіонаті – дуже важливі зустрічі. Ми добре грали на старті сезону, потім просіли. Зараз мусимо працювати, щоб повернутися на той рівень, який був у перших турах. Команда мотивована. Не можу сказати, чому Реал гірше виступає восени. Щороку причини різні. Але потрібно пам’ятати, що це – не визначальний відрізок сезону.

Кроос, Модріч і Каземіро – це топ-гравці. Вони це доводять у кожному матчі та на кожному тренуванні. Але в нас також є Камавінга, Вальверде і Бланко. Їм також треба ігровий час для розвитку. Добре мати такий широкий склад, в якому є і талановита молодь, і досвідчені виконавці.

Азар, мабуть, втомився від проблем. У нього не стільки травма, як м’язові проблеми. Можливо, він зіграє з Барселоною, можливо, пізніше. Менді готовий повернутися на поле вже завтра. Це дуже важливе підсилення, адже в нас зліва в обороні мусив грати Гутьєрес. Важливо, що повертається профільний гравець на позицію.

Я добре знаю Роберто Де Дзербі, це хороший друг. У нас різний стиль, це тренер іншої генерації. Він показував свій футбол з Сассуоло і тепер демонструє його з Шахтарем. Команди Де Дзербі грають у хороший футбол і мають сильний менталітет", – сказав Анчелотті на прес-конференції.

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