"Звичайно, матч з Шахтарем дуже важливий. Ми програли попередній поєдинок, тому більше втрачати очки не можна. Треба вийти на поле з вірою в перемогу. Останні ігри були важкими, але після міжнародної паузи ми здобули впевненість у своїх силах. Впевнений, що вийде хороша гра.

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Шахтар минулого року показав, що це сильна команда. Питання не в реванші після торішніх поразок. Ми просто повинні вийти, показати найкращий футбол і перемогти. Ми вивчали Шахтар. Знаємо про зміну стилю з приходом нового тренера. Вони більше хочуть виходити з оборони через пас, грати комбінаційно. Вважаю, що Шахтар став сильнішим, ніж рік тому.

Порівняння з Хаві, Іньєстою та Бускетсом не люблю. Вони дуже багато зробили для Барселони та збірної Іспанії. А ми з Кроосом і Каземіро зробили багато для Реала. Нехай нас оцінюють інші. Це не моє завдання. На "Золотий м’яч" багато претендентів. Бензема – один з них. Він давно виступає на високому рівні, але останній рік провів по-особливому. Він заслуговує на "Золотий м’яч". Карім також виграв заслужений трофей зі збірною. Сподіваюся, він візьме ЗМ.

Я не бачу сенсу проводити чемпіонат світу кожні 2 роки, але гравців і тренерів не запитують. Наша думка нічого не означає. Коли граєш за Реал, потрібно бути готовим до критики. Виграєш – все добре, ні – готуйся до критики. Але ми віримо в себе. Продовжуємо грати, як і на старті сезону. Намагаємося покращити результати", – поділився Модріч на передматчевій прес-конференції.

До слова, поєдинок між Шахтарем та Реалом відбудеться вже завтра, 19 жовтня, початок о 22:00. Наразі "гірники" останні у групі D, маючи один пункт в активі.

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