"Конечно, матч с Шахтером очень важен. Мы проиграли предыдущий поединок, поэтому больше терять очки нельзя. Надо выйти на поле с верой в победу. Последние игры были тяжелыми, но после международной паузы мы получили уверенность в своих силах. Уверен, что получится хорошая игра.

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Шахтер прошлого года показал, что это сильная команда. Вопрос не в реванше после прошлогодних поражений. Мы просто должны выйти, показать лучший футбол и победить. Мы изучали Шахтер. Знаем об изменении стиля с приходом нового тренера. Они больше хотят выходить из обороны через пас, играть комбинационно. Считаю, что Шахтер стал сильнее, чем год назад.

Сравнение с Хави, Иньестой и Бускетсом не люблю. Они очень много сделали для Барселоны и сборной Испании. А мы с Кроосом и Каземиро сделали много для Реала. Пусть нас оценивают другие. Это не моя задача. На "Золотой мяч" много претендентов. Бензема – один из них. Он давно выступает на высоком уровне, но последний год провел особенно. Он заслуживает "Золотой мяч". Карим также выиграл заслуженный трофей со сборной. Надеюсь, он возьмет ЗМ.

Я не вижу смысла проводить чемпионат мира каждые 2 года, но игроков и тренеры не спрашивают. Наше мнение ничего не значит. Когда играешь за Реал, нужно быть готовым к критике. Выиграешь – все хорошо, нет – готовься к критике. Но мы верим в себя. Продолжаем играть, как и на старте сезона. Пытаемся улучшить результаты", – поделился Модрич на предматчевой пресс-конференции.

К слову, поединок между Шахтером и Реалом состоится уже завтра, 19 октября, начало в 22:00. Сейчас "горняки" последние в группе D, имея один пункт в активе.

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