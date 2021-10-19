Делегація Реала на чолі з головним тренером мадридців Карло Анчелотті проінспектувала НСК Олімпійський перед поєдинком групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

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Іспанські журналісти зняли цікаві кадри, на яких 62-річний фахівець вправляється з м'ячем. Варто віддати належне наставнику королівського клубу, адже його влучності можуть позаздрити і чинні футболісти.

Нагадаємо, Шахтар прийматиме Реал сьогодні, 19 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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