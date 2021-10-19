Шахтер – Реал: Анчелотти продемонстрировал чудеса меткости на НСК Олимпийский
17:10 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти самостоятельно испытал газон перед матчем Лиги чемпионов.
Делегация Реала во главе с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти проинспектировала НСК Олимпийский перед поединком группового этапа ЛЧ против Шахтера.
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Испанские журналисты сняли интересные кадры, на которых 62-летний специалист показывает технику работы с мячом. Стоит отдать должное наставнику королевского клуба, ведь его меткости могут позавидовать и действующие футболисты.
Напомним, Шахтер будет принимать Реал сегодня, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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