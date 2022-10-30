Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про пошкодження Олександра Зубкова перед грою з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів та повідомив про стан ще двох травмованих гравців.

"До травмованих Коноплі та Шведа приєднався Зубков? Протягом гри ми могли заслужити перемогу, водночас і Олександрія показала, що грає в гарний, небезпечний, швидкий футбол, – результат є закономірним. Мене більше турбує травма Зубкова, адже кожному тренеру хочеться, щоб усі футболісти були здоровими й готувалися до наступної гри.

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Конопля та Швед мають певні проблеми, і зараз у нас з'являється проблема. Тепер ми змушені думати, ким замінити Олександра. Він смикнув задню поверхню стегна, і коли таке відбувається миттєво, це на довгий час і це не спазм.

Коли повернуться Швед та Конопля? Подивимось. Конопля завтра спробує потренуватися, однак чи зникне біль? Позитивна динаміка є – подивимось на нього в контактному тренуванні: чи зможе витримати темп, щоб розуміли, чи можемо розраховувати на нього в грі проти РБ Лейпциг.

А Швед уже деякий час має проблеми з пахом, і динаміка відновлення в нього не така. Очеретьку також потрібно ще кілька днів, аби повернутися. Шкода, що два корисні лівоногі вінгери, які підходять під нашу модель гри, зараз не з командою", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" вже 2 листопада зустрінеться з РБ Лейпциг у битві за другу путівку до плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі Шахтар має 6 очок, тоді як у німців 9 пунктів, тож українську команду влаштує лише перемога.

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