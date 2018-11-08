Шахтар – найкраща команда Ліги чемпіонів за біговою роботою

Якщо б кількість подоланих кілометрів за матч була основним критерієм Ліги чемпіонів, то Шахтар міг би претендувати на чемпіонство.

Гравці Шахтаря за один матч у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів пробігають в середньому 115,5 км, повідомляє видання Команда 1.

Це є найвищим показником серед усіх учасників Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів

Найближчим переслідувачем "гірників" за цим показником є їхній конкурент по групі – Хоффенхайм (114,9 км).

Нагадаємо, після поразки від "містян" Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки.