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Шахтар – найкраща команда Ліги чемпіонів за біговою роботою

16:13 150 Читать на русском
Шахтар – найкраща команда Ліги чемпіонів за біговою роботою
Тренування Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Якщо б кількість подоланих кілометрів за матч була основним критерієм Ліги чемпіонів, то Шахтар міг би претендувати на чемпіонство.

Гравці Шахтаря за один матч у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів пробігають в середньому 115,5 км, повідомляє видання Команда 1.

Це є найвищим показником серед усіх учасників Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів

Найближчим переслідувачем "гірників" за цим показником є їхній конкурент по групі – Хоффенхайм (114,9 км).

Нагадаємо, після поразки від "містян" Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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