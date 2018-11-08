Шахтер – лучшая команда Лиги чемпионов по беговой работе

Если бы количество преодоленных километров за матч была основным критерием Лиги чемпионов, то Шахтер мог бы претендовать на чемпионство.

Игроки Шахтера за один матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пробегают в среднем 115,5 км, сообщает издание Команда 1.

Это является самым высоким показателем среди всех участников Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Шахтер уступает только одной команде по пропущенным мячам в Лиге чемпионов

Ближайшим преследователем "горняков" по этому показателю является их конкурент по группе – Хоффенхайм (114,9 км).

Напомним, после поражения от "горожан" Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка.