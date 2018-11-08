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Шахтер – лучшая команда Лиги чемпионов по беговой работе

16:13 30 Читати українською
Шахтер – лучшая команда Лиги чемпионов по беговой работе
Тренировка Шахтера / Фото ФК Шахтер

Если бы количество преодоленных километров за матч была основным критерием Лиги чемпионов, то Шахтер мог бы претендовать на чемпионство.

Игроки Шахтера за один матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пробегают в среднем 115,5 км, сообщает издание Команда 1.

Это является самым высоким показателем среди всех участников Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Шахтер уступает только одной команде по пропущенным мячам в Лиге чемпионов

Ближайшим преследователем "горняков" по этому показателю является их конкурент по группе – Хоффенхайм (114,9 км).

Напомним, после поражения от "горожан" Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка.

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Теги
Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Хоффенхайм Хоффенхайм Лион Лион Лига чемпионов Манчестер Сити - Шахтер
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