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Шахтар – Манчестер Сіті: "містяни" ефектним промо пригадали, як перемагали "гірників"

16:45 156 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: "містяни" ефектним промо пригадали, як перемагали "гірників"
Шахтар – Манчестер Сіті / ФК Шахтар

Офіційний Твіттер англійського клубу опублікував відео голів англійської команди у ворота донеччан у попередніх матчах розіграшу Ліги чемпіонів.

 

В очікуванні матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем "містяни" у соціальній мережі Твіттер опублікували топ-5 голів, які вони забивали у різний час донецькій команді. Саме відео ознаменовано фразою-закликом до всіх фанатів: "Кілька солодких голів, аби підняти вам настрій".

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Нагадаємо, вже завтра "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

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Ліга чемпіонів Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар - Манчестер Сіті Шахтар Шахтар
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